رئيس بوليفيا يدعو المعارضة إلى تقديم دليل على التزوير في نتائج الإنتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - لا باز (بوليفيا) - (د ب أ):

دعا الرئيس البوليفي أيفو مورايس أمس الجمعة المعارضة إلى تقديم دليل على قيام الحكومة بتزوير الانتخابات التي أجريت في 20 أكتوبر الماضي، وذلك بعدما بدأت بعثة من منظمة الدول الأمريكية في مراجعة نتائج الإنتخابات.

ونقلت وكالة "ايه بي اي" الوطنية عن موراليس قوله "إذا لم يقدموا دليلا، فما الذي يتحدثون عنه؟".

وحث الرئيس المعارضة على تقديم دليل إلى 30 خبيرا من منظمة الدول الأمريكية من المقرر أن ينتهوا من مراجعة نتائج الانتخابات خلال أسبوعين.

وأفادت صحيفة "لا رازون" اليومية بأن مجموعة من الأشخاص الذين يزعمون حدوث تزوير في الانتخابات نظموا مسيرة إلى مقر عمليات المنظمة لتقديم شكواهم.

Advertisements

وشهدت بوليفيا احتجاجات ضد التزوير منذ يوم الانتخابات عندما توقفت اللجنة الانتخابية عن الإعلان عن نتائج الفزر السريع للأصوات والتي كانت تشير إلى إمكانية إجراء جولة إعادة بين اليساري موراليس والمرشح المنافس كارلوس ميسا من تيار يمين الوسط.

وتم الإعلان بعد ذلك عن فوز موراليس بالانتخابات بحصوله على 47 بالمئة من الأصوات مقابل 5ر36 بالمئة لميسا وهي نتيجة منحت الفوز الصريح للرئيس بدون إجراء جولة إعادة.

وأسفرت الاحتجاجات العنيفة عن مقتل شخصين على الأقل.

كما رفض ميسا مراجعة منظمة الدول الأمريكية لنتائج الانتخابات قائلا إن الحكومة هي التي حددت شروط المراجعة "بشكل أحادي".