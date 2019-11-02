كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جيش الاحتلال يشن غارات جوية على قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن سلاح الجو الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، غارات جوية على أهداف في قطاع غزة، بعد رصد منظومة القبة الحديدية نحو 12 صاروخًا تم إطلاقهم من القطاع مساء الجمعة، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تم استهداف عدد من الأهداف في قطاع غزة، ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال أن منظومة القبة الحديدية تصدت لعدد من القذائف الصاروخية، وسقطت قذائف أخرى في أماكن مفتوحة قرب السياج الأمني.

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هذا، ولم تؤكد وزارة الصحة الفلسطينية وقوع أي إصابات جراء القصف الذي طال عدة موقع في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن "رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات مع قائد الجيش ومسؤولين أمنيين لبحث سبل الرد على صواريخ غزة".

الجدير بالذكر أن 28 فلسطينيا أصيبوا برصاص وغاز جيش الاحتلال يوم أمس الجمعة، خلال المواجهات التي دارت قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة، خلال الجمعة الحادية والثمانين من "مسيرات العودة وكسر الحصار".