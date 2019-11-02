وزارة الشباب والرياضة توضح حيثيات إحداث لجنة للبت في ملفات الأندية الرياضية

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ردت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ لها اليوم الجمعة، على ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من “أخبار تفيد بأن الوزارة قد خرقت القانون بإحداث لجنة للبث في ملفات الأندية، ومنح الوزير الحق قي الحسم فيها.
وقال بلاغ للوزارة، إن الهدف من إحداث هذه اللجنة يتمثل في الدراسة القانونية والتقنية للملفات المصادقة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية، بهدف منحها الاعتماد.
وأكد البلاغ، أنه وبعد تشخيص دقيق لوضعية ملفات الأندية، تم رصد مجموعة من الإشكاليات والمخلفات، التي استدعت إحداث لجنة البث في هذه الملفات، كصيغة تدبيرية صرفة.
وأشار بلاغ الوزارة، أن قرار المصادقة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية ومنحها الاعتماد، يعود إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، بموجب المادة الأولى من المرسوم الصادر في 4 نوفمبر 2011.
وخلص المصدر ذاته، إلى أنه “ترتيبا على هذا النسق الموضوعي، فإن الإدعاء بخرق القانون أمر مردود عليه للاعتبارات المشار إليها أعلاه، وليس هناك مانع قانوني يحول دون تأسيس اللجنة المذكورة، مادامت العبرة بمآل معالجة الملفات واحترام الآجال المسطرة لذلك”.
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