عبد الرحمن اليوسفي يستقبل فريق “الطاس” بمنزله

استقبل عبد الرحمن اليوسفي، الوزير الأول السابق، مكونات نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي، اليوم الجمعة، في منزله، متمنيا لهم حظا موفقا في مسارهم من أجل حصد لقب كأس العرش للموسم الحالي.

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ووعد اليوسفي، الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مكونات الفريق بحضور مباراة النهاية، في حال تأهل الطاس لها، بعد تغلبه على الدفاع الحسني الجديدي في مباراة النصف النهائي.

و سلم رئيس الاتحاد البيضاوي، عبد الرزاق المنفلوطي، باسم مكونات الفريق البدلة الرياضية للنادي وقبعة، لليوسفي، كما سلمه هدية عبارة عن صورة للملك محمد السادس، ، أنجزها فنان من محبي الطاس من سكان الحي المحمدي، معقل الفريق.

وحث اليوسفي، من جهته، لاعبي الفرق على البدل والعطاء، من أجل إعادة الفريق إلى سابق عنده، ودعا الجمهور إلى إعادة الدفء إلى مدرجات الملعب لتشجيع الفريق، الذي تأسس لمحاربة الاستعمار من طرف مجموعة من المقاومين الغيورين، من ضمنهم عبد الرحمن اليوسفي.

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