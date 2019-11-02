طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا عدة في قطاع غزة

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح السبت، أهدافا عدة بقطاع غزة.

وقال مصدر أمني إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ على أهداف عدة يعتقد أنها لحركة حماس، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن 3 إصابات غربي خانيونس بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة أهداف في قطاع غزة

ودوت صافرات الإنذار، مساء الجمعة، في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة إيذانا بإمكانية إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

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وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، إن صافرات الإنذار أطلقت في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وأضاف أن منظومة القبة الحديدية اعترضت 7 قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

فيما ذكرت مصادر فلسطينية أن دوي 10 انفجارات على الأقل سمع شمال قطاع غزة، بعضها ناجم عن إطلاق صواريخ وبعضها نتيجة صواريخ القبة الحديدية.

ومساء الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط قذيفة صاروخية في منطقة فارغة، قصف على إثرها موقعين شرقي غزة دون الإبلاغ عن إصابات.

وحينها، قال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية": "إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت قذيفة تجاه نقطة للضبط الميداني شرق منطقة جحر الديك، جنوب شرقي غزة، ما أدى لتدميرها دون وقوع إصابات".

وأضاف المصدر أن الدبابات الإسرائيلية عاودت بعد دقائق إطلاق قذيفة ثانية تجاه موقع آخر شرق حي الزيتون، ما أدى لتدميره بلا إصابات أيضا.