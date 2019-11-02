بومبيو يأسف لتقدم بطيء في المفاوضات مع بيونج يانج

أسف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، لتقدم "بطيء" في المفاوضات مع كوريا الشمالية حول نزع سلاحها النووي، وذلك غداة إطلاق بيونج يانج صاروخين إضافيين.

وقال بومبيو إن الصاروخين غير المعروفين اللذين أشار إليهما الجيش الكوري الشمالي "مماثلان لما قاموا به سابقا".

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وكثفت بيونج يانج في الأشهر الأخيرة إطلاق صواريخ بالستية قصيرة المدى، لكن الرئيس دونالد ترامب قلل من أهميتها رغم أن مسؤولين كبارا في الإدارة الأمريكية نددوا بـ"استفزازات".

وذكر بومبيو في مقابلة مع إذاعة كنساس المحلية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "تعهد بالتخلي عن السلاح النووي" و"نحن نجري مفاوضات لبلوغ هذه النتيجة".

ولاحظ أن "التقدم بطيء جدا"، لكنه تحدث عن "أمل كبير" بتحقيق "نتيجة جيدة في الأشهر المقبلة".

والمفاوضات بين البلدين لم تحرز أي تقدم منذ فشل القمة الثانية بين ترامب وكيم في هانوي فبراير/شباط الماضي، وذلك رغم لقاء ثالث بينهما في يونيو/حزيران واجتماع بين المفاوضين عقد بداية أكتوبر/تشرين الأول.