إطلاق 10 قذائف من غزة على مستوطنات إسرائيلية

أطلقت 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة على تجمعات إسرائيلية في غلاف القطاع قامت منظومة القبة الحديدية باعتراض 8 منها في وقت دوت فيه صافرات الإنذار في التجمعات الإسرائيلية.

التطور اللافت جاء بعد أسابيع عدة من الهدوء باستثناء إطلاق قذيفة صاروخية واحدة مساء الخميس سقطت في منطقة مفتوحة جنوبي إسرائيل دون التسبب بأضرار أو إصابات.

وشمل إطلاق القذائف الصاروخية مرحلتين الأولى 7 قذائف اعترضتها منظومة القبة الحديدية فيما شملت الثانية 3 قذائف قامت منظومة القبة الحديدية باعتراض إحداها، بحسب بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وسقطت إحدى القذائف التي لم تتمكن منظومة القبة الحديدية من اعتراضها على منزل في بلدة سديروت، ما تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية، بحسب الشرطة الإسرائيلية.

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وقال شهود عيان لمحطات متلفزة إن أصوات انفجارات سمعت نتيجة إطلاق القذائف الصاروخية واعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية.

وأفادت طواقم نجمة داود الحمراء بإصابة إسرائيلية بجروح طفيفة نتيجة سقوطها أثناء توجهها إلى غرفة آمنة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قررت إثر تقييم أمني تعزيز قواتها في التجمعات السكانية الإسرائيلية في جنوبي إسرائيل، تحسبا لأي سيناريو.

وأعلن مكتب رئس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أجرى مشاورات أمنية عبر الهاتف مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي وقادة الجيش الإسرائيلي تم خلالها بحث التطورات وانتهت بإعطاء نتنياهو تعليمات بالرد.



