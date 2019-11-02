اخبار العالم

إطلاق 10 قذائف من غزة على مستوطنات إسرائيلية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

داوود عبدالرؤوف - غزة

السبت 2019/11/2 02:45 ص بتوقيت أبوظبي

صواريخ من غزة تنطلق اتجاه إسرائيل

أطلقت 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة على تجمعات إسرائيلية في غلاف القطاع قامت منظومة القبة الحديدية باعتراض 8 منها في وقت دوت فيه صافرات الإنذار في التجمعات الإسرائيلية.

التطور اللافت جاء بعد أسابيع عدة من الهدوء باستثناء إطلاق قذيفة صاروخية واحدة مساء الخميس سقطت في منطقة مفتوحة جنوبي إسرائيل دون التسبب بأضرار أو إصابات.

وشمل إطلاق القذائف الصاروخية مرحلتين الأولى 7 قذائف اعترضتها منظومة القبة الحديدية فيما شملت الثانية 3 قذائف قامت منظومة القبة الحديدية باعتراض إحداها، بحسب بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وسقطت إحدى القذائف التي لم تتمكن منظومة القبة الحديدية من اعتراضها على منزل في بلدة سديروت، ما تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية، بحسب الشرطة الإسرائيلية.

Advertisements

pic11.jpg

وقال شهود عيان لمحطات متلفزة إن أصوات انفجارات سمعت نتيجة إطلاق القذائف الصاروخية واعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية.

وأفادت طواقم نجمة داود الحمراء بإصابة إسرائيلية بجروح طفيفة نتيجة سقوطها أثناء توجهها إلى غرفة آمنة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قررت إثر تقييم أمني تعزيز قواتها في التجمعات السكانية الإسرائيلية في جنوبي إسرائيل، تحسبا لأي سيناريو.

وأعلن مكتب رئس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أجرى مشاورات أمنية عبر الهاتف مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي وقادة الجيش الإسرائيلي تم خلالها بحث التطورات وانتهت بإعطاء نتنياهو تعليمات بالرد.

pic11.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق 10 قذائف من غزة على مستوطنات إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا