تفاصيل قيام رجل بمحاولة تفجير نفسه بحزام ناسف داخل مسجد بالكويت.. والسبب «خطيب الجمعة»

الموجز

حالة من الفزع والخوف سيطرت على المصلين بمسجد بالكويت بعد اعتقادهم أن هناك رجل يريد تفجير نفسه بحزام ناسف.

وبمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل، أظهر جموعا من المصلين يهرولون هاربين ممن اعتقدوا أنه رجل يريد تفجير نفسه في مسجد سعود عبدالعزيز الراشد الواقع بمنطقة العديلية التابع لمحافظة العاصمة في الكويت، وقعت الحادثة حين كان الخطيب يلقي كلمته.

وقبل نهاية كلمة الخطيب، وقف رجل ملتحٍ مكشوف الرأس، طلب أن يسأل الشيخ سؤالا، إلا أن الشيخ لم يلتفت له لأنه قطع حديثه، عاد الرجل وكرر الطلب، فطلب منه المصلون الانتظار حتى ينهي الشيخ كلامه، وذلك بحسب ما رواه مواطن حضر الواقعة وانتشر حديثه على تويتر. حسبما ذكرت "العربية نت".

لم ينصت الرجل وقام بخطوات اقترب فيها من الخطيب، بدأ الناس تطلب منه التراجع إلا أنه لم يستجب، فتدخل أحدهم وقام بإبعاده، قاوم الرجل ما اضطر الناس لاستدعاء أمن المسجد، بعد أن وضع الرجل يديه داخل جيوبه وبدا كأنه يخرج شيئا.

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دب الرعب في قلوب المصلين، وبدأ الناس بالهروب، جاءت الشرطة وألقت القبض على الرجل.

وقال الراوي إن ما وجد بحوزة الرجل كان عبارة عن قطعة بيضاء كأنها حجر بداخله حديدة.

فيما أفاد مصدر أمني أنه تمت السيطرة على الرجل من قبل أفراد الشرطة في المسجد، وجارٍ إحالته للطب النفسي.