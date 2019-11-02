بعد الدعوة الأميركية.. «للنقاش وليس التفاوض».. تصريحات جديدة لإثيوبيا بخصوص اجتماع واشنطن حول سد النهضة

الموجز

أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نيبيات جيتاشيو، قبول الحكومة دعوة الولايات المتحدة لعقد اجتماع حول سد النهضة خلال تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وزراء خارجية مصر والسودان وإيوبيا

كما أكد جيتاشيو، الجمعة، أن وزراء خارجية إثيوبيا والسودان ومصر سيشاركون في الاجتماع، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية. حسبما ذكرت قناة "العربية".

وزير الخارجية

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية سامح شكري، أن الولايات المتحدة وجهت دعوة لمصر والسودان وإثيوبيا للقاء في واشنطن للنقاش حول مفاوضات سد النهضة وحل الخلافات العالقة.

مصر تؤيد استمرار التفاوض

إلى ذلك، قال شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، هايكو ماس، في القاهرة الثلاثاء، إن مصر تؤيد استمرار التفاوض حول القضايا الخلافية حول قواعد الملء والتشغيل للسد، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في آذار/مارس 2015، مشيراً إلى أن بلاده ترفض سياسة الأمر الواقع، وترغب في التوصل لاتفاق مرضٍ للدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.

وسيط دولي

كما أوضح أن مقترح مصر بدخول وسيط دولي يؤكد حسن نواياها لحل الأزمة، مضيفاً أن القاهرة طرحت من قبل وساطة البنك الدولي لحسم الخلافات.

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صحيفة إثيوبيا

كما كشفت صحيفة إثيوبية، تفاصيل جديدة تتعلق بموافقة إثيوبيا على المشاركة في اجتماع الولايات المتحدة التي تضم وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة الإثيوبي، بدعوة من أمريكا.

للنقاش فقط وليس للتفاوض

وأكدت صحيفة “إثيوبيا ستاندرد”، أن الاجتماع المزعم انعاقده منتصف الشهر الجاري هو للنقاش فقط حول سد النهضة مع مصر وليس معني بالمفاوضات مثلما أشارت تقارير إعلامية. حسبما ذكر موقع "القاهرة 24".

محادثات أمريكية إثيوبية

وأجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي مايكل ر. بومبيو، أكد فيها وزير الخارجية أهمية الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وإثيوبيا ودعم الولايات المتحدة للإصلاحات التاريخية في إثيوبيا.

الخارجية الإثيوبية

وشددت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، على أن وزارة الخارجية الإثيوبية، أكدت أن إثيوبيا ستشارك في اجتماع تستضيفه الولايات المتحدة للتحدث حول سد النهضة الإثيوبي لعقد اجتماع للمناقشة حول السد.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد التقى، في وقت سابق من الشهر الحالي، على هامش القمة الروسية الإفريقية في سوتشي، رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حيث اتفق الجانبان على استئناف فوري لعمل لجنة السد.