هيئة الوطني الحر بعكار بحثت بكيفية تنظيم المشاركة بالوقفة التضامنية مع عون الأحد

عقدت هيئة ومجلس القضاء في ​التيار الوطني الحر​ في عكار إجتماعها الدوري في مركز التيار في حلبا، بحضور عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​أسعد درغام​. وتداول المجتمعون المستجدات الأخيرة، وكيفية تنظيم المشاركة في الوقفة التضامنية مع فخامة رئيس الجهورية العماد ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​ يوم الأحد في 3 تشرين الثاني..



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