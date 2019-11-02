الجيش المالي: مقتل 15 جنديا بهجوم إرهابي استهدف موقعا عسكريا

اعلن ​الجيش المالي​ إن "هجوما إرهابيا استهدف موقعا عسكريا في انديليمان في منطقة ميناكا، واسفر عن مقتل 15 جنديا". ونددت ​الحكومة​ المالية في بيان بـ"الهجوم الارهابي الذي خلف قتلى وعددا كبيرا من الجرحى واضرارا مادية في صفوف قوات الدفاع والامن الوطني"، من دون ان تدلي بحصيلة محددة.وأشارت الى أنه "تم ارسال تعزيزات لتأمين المنطقة وملاحقة المهاجمين".

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