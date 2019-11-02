أكد رئيس ​مجلس النواب العراقي​ محمد الحلبوسي "الالتزام بالخارطة التي وضعها مكتب المرجع الديني السيد ​علي السيستاني​"، مشيراً إلى ان "مجلس النواب العراقي بحالة انعقاد دائم"، لافتاً إلى "إننا سنعمل على إجراء تعديلات دستورية بمشاركة ​ممثلين​ عن المتظاهرين"، مضيفاً "نعمل بشكل متواصل لمناقشة مطالب المحتجين دون تدخل إقليمي أو دولي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحلبوسي: سنعمل على إجراء تعديلات دستورية بمشاركة ممثلين عن المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.