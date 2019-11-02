البيت الأبيض: مستعدون لتحقق سيناريو عزل ترامب وهذا أمر يمكن توقعه

أعلن ​البيت الأبيض​ أنه "مستعد لتحقق سيناريو عزل الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، وسط تكثيف الديمقراطيين جهودهم في هذا الاتجاه"، مشيراً إلى "إننا مستعدون لأن يحدث العزل"، لافتاً إلى ان "رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​، ​نانسي بيلوسي​، أكدت بوضوح أن الأعضاء الديمقراطيين فيه ينوون التصويت لصالح هذا القرار".

ولفت إلى أن "طبيعة القرار حول عزل ترامب غير معروفة مسبقا، لكذا ذلك يمثل أمرا يمكن توقعه"، معتبراً أن "ترامب لم يفعل أي شيء غير صحيح"، مشددا على أنه "لا شيء يجب أن يخفيه"، وقالت إن المكالمة بين ترامب والرئيس الأوكراني، ​فلاديمير زيلينسكي​، التي تسببت ب​الأزمة​، كانت اتصالا هاتفيا عاديا مع زعيم أجنبي، ولم يتم العثور على أي دليل يثبت محاولة سيد البيت الأبيض عرض خدمة مقابلة خدمة على نظيره".