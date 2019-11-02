لافروف: "صفقة القرن" الأميركية لن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية متكاملة

أعلن وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​، أنه "بات من الواضح أن "​صفقة القرن​" الأميركية لا تفترض إقامة دولة فلسطينية متكاملة"، مشيراً إلى "إقامة دولة ​إسرائيل​ فورا بعد تبني قرار أممي بهذا الصدد عام 1948، ولم تتم إقامة دولة فلسطينية حتى الآن".

ولفت إلى انه "على ما يبدو لا يريد الكثير من شركائنا، وقبل كل شيء ​الولايات المتحدة​، إقامتها"، مشيراً إلى أنه "بدلا من تنفيذ القرارات الدولية تعد الولايات المتحدة الجميع بصفقة القرن، التي كما أدرك الجميع، لن تفترض إقامة دولة فلسطينية متكاملة".