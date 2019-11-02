لافروف: "صفقة القرن" الأميركية لن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية متكاملة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه "بات من الواضح أن "صفقة القرن" الأميركية لا تفترض إقامة دولة فلسطينية متكاملة"، مشيراً إلى "إقامة دولة إسرائيل فورا بعد تبني قرار أممي بهذا الصدد عام 1948، ولم تتم إقامة دولة فلسطينية حتى الآن".
ولفت إلى انه "على ما يبدو لا يريد الكثير من شركائنا، وقبل كل شيء الولايات المتحدة، إقامتها"، مشيراً إلى أنه "بدلا من تنفيذ القرارات الدولية تعد الولايات المتحدة الجميع بصفقة القرن، التي كما أدرك الجميع، لن تفترض إقامة دولة فلسطينية متكاملة".
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