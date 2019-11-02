شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هالة أبو السعد: تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية يساهم فى القضاء عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، أن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذى من المفترض أن يناقشه البرلمان خلال الأيام المقبلة، أنه سيساهم بشكل كبير مواجهة الإرهاب.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، فى تصريحات لها، إن إدراج كيانات وأفراد تحت مسمى كيانات إرهابية يعنى أنه لا يجوز التعامل معها من أجهزه الدولة أو المؤسسات العامة أو حتى الخاصة.

وأشارت أبو السعد، إلى أن هذا التعديل سيساهم فى إغلاق كافة القنوات الداعمة لهم ويكون عند تطبيق القانون استنفار عام لدى هذه الكيانات الإرهابية.

ومن المقرر أن تشهد جلسات البرلمان خلال الأيام المقبلة مناقشة 4 مشروعات قوانين فى مقدمتها قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من النائب أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى الموضوع ذاته، فى ضوء تقرير لجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى.