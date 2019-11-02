شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الموارد المائية لدعم التعاون مع دول حوض النيل أمام "أفريقية النواب" الأحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويأتى لقاء اللجنة مع وزير الرى والموارد المائية، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة منذ بداية دور الانعقاد الخامس والأخير (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقى من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجة نحو القاهرة السمراء.
جدير بالذكر، أن هيئة مكتب لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب خلال دور الأنعقاد الأخير، تتشكل من النائب طارق رضوان رئيسا، النائبان ماجد أبو الخير، وصلاح عفيفى، لوكاله اللجنة، فيما فاز بأمانه السر النائب جمال صابر.
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