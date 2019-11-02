الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة ردًا على صواريخ أطلقت من القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (أ ش أ):
قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة عقب إطلاق عدة قذائف على المستوطنات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جيش الاحتلال رصد إطلاق 7 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.
وذكرت صحيفة يديعوت احرنوت أن صاروخا سقط على منزل في مستوطنة "سديروت" دون أن إصابات ولكن تم تسجيل أضرار مادية لحقت بالمنزل.
وزعم جيش الاحتلال أنه تم اعتراض القذائف الصاروخية من قبل منظومة القبة الحديدية.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، بسماع دوي صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، عقب إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.
ويجري رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه الاثناء مشاورات مع قيادات الأذرع الأمنية ومنها رئيس أركان الجيش الاسرائيلي ومختلف القادة العسكريين، وذلك لدراسة امكانيات الرد الاسرائيلي.
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