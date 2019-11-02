بلومبرج: توقعات متشائمة لبنك إنجلترا المركزي بسبب بريكست

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

من المتوقع أن يعلن بنك انجلترا المركزي عن مجموعة تتسم بالتشاؤم من التوقعات الأسبوع المقبل بعدما أثر سلبا غموض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" والتباطؤ العالمي على التوقعات.

وترى غالبية خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم وكالة بلومبرج أن بنك انجلترا سيخفض توقعاته للنمو في عامي 2020 و2021، عندما يكشف عن سياسته النقدية المعدلة يوم الخميس المقبل الذي يوافق 7 نوفمبر.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يتم خفض التوقعات بالنسبة لمعدل التضخم خلال العامين المقبلين، مع زيادة التوقعات بشأن البطالة.

وتأتي التوقعات الجديدة في خضم غموض طويل للبريكست، مع ترحيل موعد خروج بريطانيا حتى 31 يناير المقبل وإجراء انتخابات في 12 ديسمبر ما يعقد بشكل أكبر المشهد فى البلاد .