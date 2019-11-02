السيطرة على حريق محدود بإذاعة جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد: سيطرت قوات الحماية المدنية بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، على حريقٍ محدود، بالطابق الثاني بمبني إذاعة جنوب سيناء. تلقى اللواء محمد خريصه مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا بنشوب حريق محدود بمكتب إداري بمقر الإذاعة. جرى الدفع بسيارة الحماية المدنية التي استطاعت إخماد الحريق في دقائق معدودة، وتبين من المعاينة الأولية، أن النيران اندلعت بأحد المكاتب الإدارية (مكتب الإرسال الإذاعي) بسبب ماس كهربائي، بماكينة التصوير دون وقوع خسائر بشرية. حرر محضرًا بالواقعة، وجاري إخطار النيابة.

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