مشاورات بين نتنياهو ورئيس الأركان بعد إطلاق 10 صواريخ من غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ):
أفادت إذاعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، بأن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يجري اتصالات مع رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي، دون مزيد من التفاصيل.
وقالت إن إجراء المشاورات بين نتنياهو وكوخافي يأتي بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، إطلاق 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه سديروت وإن القبة الحديدية اعترضت 7 منها.
وأشارت الإذاعة إلى أن القذائف الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة، أصابت سيدة 65 عاما، بجروح "طفيفة".
وأضافت الإذاعة أن قذيفة أصابت منزلا في سديروت المحاذية للقطاع دون وقوع إصابات.
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.
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