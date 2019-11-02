إبراهيم فايق ينضم لمجموعة القنوات الرياضية بالشركة المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

انضم الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، إلى مجموعة القنوات الرياضية للشركة المتحدة، ووقع مع تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عقود الانضمام إلى المجموعة، التي تضم باقة من القنوات الرياضية ونخبة من أشهر الإعلاميين والمحللين في مجال الإعلام الرياضي، اليوم الجمعة.

يذكر أن فايق سبق له العمل في العديد من القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، التي استضاف فيها مجموعة من الكتاب والمحللين واللاعبين المشاهير.