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إبراهيم فايق ينضم لمجموعة القنوات الرياضية بالشركة المتحدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

انضم الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، إلى مجموعة القنوات للشركة المتحدة، ووقع مع تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عقود الانضمام إلى المجموعة، التي تضم باقة من القنوات الرياضية ونخبة من أشهر الإعلاميين والمحللين في مجال الإعلام الرياضي، اليوم الجمعة.

يذكر أن فايق سبق له العمل في العديد من القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، التي استضاف فيها مجموعة من الكتاب والمحللين واللاعبين المشاهير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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