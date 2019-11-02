كريستين لاجارد تتولى رسميًّا رئاسة البنك المركزي الأوروبي

تتولى الفرنسية كريستين لاجارد اليوم، الجمعة 1 نوفمبر 2019، رئاسة البنك المركزي الأوروبي خلفا للإيطالي ماريو دراجي، في بداية عهد جديد للمؤسسة الأوروبية المسؤولة عن إدارة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو" التي تستخدمها 19 دولة كعملة رسمية .
وكانت لاجارد قد تولت منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي منذ عام 2011، وشغل دراجي منصبه لمدة ثماني سنوات قاد خلالها البنك المركزي الأوروبي في الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية.
وقبيل توليها مهام منصبها الجديد رسميا، أعربت وزير المالية الفرنسية السابقة عن إستحسانها الاستمرار في السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي خلال فترة رئاسة دراجي بأسعار فائدة سالبة وتصل إلى أدنى الحدود، جنبا إلى جنب مع برنامج التحفيز المالي (شراء الأصول).
ولكنها أشارت أيضا إلى أنها ستنظر عن كثب في تداعيات المعدلات السالبة للفائدة على القطاع المصرفي
ولاجارد ثاني رئيس فرنسي للبنك المركزي الأوروبي منذ تأسيسه في جوان عام 1998.
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