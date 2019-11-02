داعش يعلن لأوّل مرّة جنسيّة متحدثه السابق "أبو الحسن المهاجر"

أعلن تنظيم "داعش" أمس، الخميس 31 أكتوبر 2019، للمرة الأولى، هوية متحدثه السابق، "أبو الحسن المهاجر" الذي أعلنت واشنطن وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" تصفيته قبل أيام.

وفي الكلمة التي أذاعها المتحدث الجديد، أبو حمزة القرشي ونعى فيها زعيم التنظيم "أبا بكر البغدادي" والمتحدث السابق "أبا الحسن المهاجر"، قال القرشي إن "المهاجر" ينحدر من "جزيرة محمد عليه السلام"، أي إنه سعودي الجنسية.

ولفت "القرشي" إلى أن "أبا الحسن المهاجر" من أوائل من قدم لقتال الأمريكان في العراق بعد الغزو عام 2004.

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وأضاف أنه "أبتلي وأوذي في دين الله، فصبر وثبت وواصل جهاده"، في إشارة غير مباشرة إلى تعرضه للسجن، أو الإصابة.

ولفت "القرشي" إلى أن "أبا الحسن المهاجر" تولى المهمة بعد مقتل سلفه "أبا محمد العدناني" (30 أوت 2016)، في مرحلة حساسة وصعبة على التنظيم (بداية إندحاره الكبير في الموصل والرقة).

يشار إلى أن التنظيم على لسان متحدثه الجديد "أبو حمزة القرشي"، قال إن "أبا إبراهيم الهاشمي القرشي" هو الزعيم الجديد للتنظيم خلفا للبغدادي، إلا أنه لم يعط أي معلومات أخرى عنه.