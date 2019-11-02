السودان يستجيب لدعوة أمريكا وتشارك في اجتماع لحل أزمة سد النهضة

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، موافقتها على الدعوة الأمريكية، لعقد اجتماع ثلاثي، يوم الأربعاء المقبل، بشأن أزمة سد النهضة.

ومن المتوقع وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن يضم الاجتماع وزراء الخزانة والخارجية الأمريكي، ووزراء الخارجية والمياه

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في السودان ومصر وإثيوبيا، مع حضور رئيس البنك الدولي.

وأشارت "سونا" إلى أن الوفد السوداني سيضم وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، ووزيرة الخارجية، أسماء عبد الله. وكانت إثيوبيا قد

أعلنت أيضا موافقتها على المشاركة في الاجتماع.

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن نيبيات جيتاشيو، الناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية صرح للصحفيين، بأن حكومة بلاده قبلت دعوة الولايات المتحدة لعقد اجتماع للمناقشة حول سد النهضة. وأضاف جيتاشيو، أن وزراء خارجية إثيوبيا والسودان ومصر سيشاركون في الاجتماع الذي سيعقد في واشنطن قريبًا.