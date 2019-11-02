قرقاش: «تحالف الحزم» بقيادة السعودية عمق استراتيجي عربي

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تحالف الحزم بقيادة السعودية الشقيقة أثبت حضوره العسكري والسياسي، وحافظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقة.

وأضاف معاليه في «تغريدة» على «تويتر»: «إن مراسم توقيع اتفاق الرياض بجهود سعودية استثنائية، دليل على حيوية التحالف وقدراته وأهميته». وأكد أن «تحالف الحزم عمق استراتيجي عربي ضروري في ظروف إقليمية حساسة».

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