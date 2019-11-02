خطيب جمعة طهران يخوّن متظاهري العراق.. “شيعة الإنجليز”

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في تخوين للمتظاهرين في العراق، اتهم خطيب جمعة طهران، محمد علي موحدي كرماني، خلال خطبة صلاة الجمعة في العاصمة، المتظاهرين العراقيين بأنهم “شيعة الإنجليز”.

وقال موحدي كرماني إن “شيعة بريطانيا متوغلون في صفوف الشعب العراقي”، وفق وكالة “تسنيم” القريبة من الحرس الثوري.

كما أضاف: “بعض الجماعات المنحرفة التي نصفها بـ”شيعة الإنجليز” تسللت إلى صفوف الشعب العراقي، وعلى الشعب العراقي أن يكون حذراً”.

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يذكر أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، وصف الاحتجاجات الشعبية المستمرة في العراق ولبنان منذ أسابيع بأنها “أعمال شغب تديرها أميركا وإسرائيل وبعض دول المنطقة”، وفق قوله.

ووفقاً لوكالة “فارس” للأنباء، فقد دعا خامنئي، خلال كلمة له الأربعاء، إلى أن “تتحقق مطالب الناس ضمن الأطر القانونية لبلادهم حصراً”.

وتابع: “الحريصون في لبنان والعراق يجب أن يعالجوا أعمال الشغب التي تدار من قبل أميركا وإسرائيل وبعض الدول الرجعية”.

إلى ذلك دعا العراقيين واللبنانيين إلى “الحفاظ على الاستقرار”، على حد تعبيره.