كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نظام إيران والإرهاب.. توأمان لا ينفصلان (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هما توأمان لا ينفصلان أبد الدهر، بحسب كل الشواهد يبقى الإرهاب صفة ملازمة للنظام الإيراني، الذي يعتمد اعتماداً كلياً على مليشيات لا حصر لها، يحشد لها من جميع أصقاع العالم، على أساس الطائفية المقيتة، التي يتخذها ذريعة، للإيقاع بالمكون الشيعي على وجه الخصوص، مستخدماً إياه في تنفيذ مخططاته، التي يريد من خلالها إرجاع إمبراطوريته الفارسية، على حساب المنطقة ودولها التي تعاني معاناة ضخمة من هذا الإرهاب الإيراني.

إيران ما زالت الأولى في الإرهاب

وبحسب تقرير حديث، لوزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب في 2018، أشار إلى أن إيران مازالت أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم، موضحاً أنّ النظام الإيراني أنفق حوالي مليار دولار لدعم وكلائه من الجماعات الإرهابية، مثل "حزب الله" و"حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطيني.

وبيّن التقرير أنّ إيران واصلت تسهيل عمل شبكة للقاعدة تعمل على إرسال المقاتلين والأموال إلى مناطق الصراع في أفغانستان وسوريا.

مليارات الدولارات على رعاية الإرهاب

وفي تصريحات للمبعوث الأمريكي الخاص المعني بإيران، برايان هوك، أكد أنّ طهران أنفقت 16 مليار دولار على "مليشياتها" في سوريا والعراق، متهما الجمهورية الإسلامية باستهداف السعودية من الشمال والجنوب.

ليس الأول

وفي عام 2015، صنَّف تقرير لوزارة الخارجية الأميركية للإرهاب الدولي، إيران بأنها أكبر راعٍ للإرهاب في العالم كذلك.

أسباب ودلائل

وأوضح التقرير، أن من الأسباب الرئيسية لتصدر إيران قائمة الدول الراعية للإرهاب في العالم، هو استخدامها لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، لتحقيق أهدافها السياسية الخارجية، مما أدى إلى زعزعة الاستقرار في كافة أنحاء الشرق الأوسط.