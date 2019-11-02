"قرقاش": توقيع اتفاق الرياض بجهود سعودية دليل على حيوية التحالف

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن مراسم توقيع اتفاق الرياض بجهود سعودية استثنائية دليل على حيوية التحالف وقدراته وأهميته.

وكتب "قرقاش"، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "تحالف الحزم بقيادة السعودية الشقيقة أثبت حضوره العسكري والسياسي وحافظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقة، ومراسم توقيع اتفاق الرياض بجهود سعودية استثنائية دليل على حيوية التحالف وقدراته وأهميته".

وفي تغريدة آخرى، قال "قرقاش": "تحالف الحزم عمق استراتيجي عربي ضروري في ظروف اقليمية حساسة".

وأعلن وزير الاعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الجمعة، توقيع "اتفاق الرياض" بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل.

وكتب "الأرياني"، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "مراسم التوقيع الرسمي على "اتفاق الرياض" سيتم الثلاثاء القادم الموافق 5 نوفمبر برعاية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وقيادات الدولة والحكومة والأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والاشقاء والأصدقاء".

وأوضح الإرياني، أن هذا الحضور السياسي "يؤكد حرص الأشقاء في المملكة والرئيس هادي على حضور مختلف المكونات الجنوبية والنخب السياسية اليمنية، بهدف توحيد جهود كافة اليمنيين تحت مظلة الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران".

وأضاف الإرياني: "نثمن عالياً هذه الجهود المتواصلة من أشقائنا في السعودية لإنجاز الاتفاق والعمل على توحيد كلمة اليمنيين في مواجهة التحديات، وفي مقدمتها الخطر الإيراني وأداته الحوثية ودعم جهود الحكومة في تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وهي مواقف تاريخية مشهوده للمملكة".

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يذكر أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي قد توصلا قبل أكثر من أسبوع إلى اتفاق برعاية السعودية لحل الوضع المتوتر بين الطرفين جنوب البلاد.

وبموجب هذا الاتفاق ستعود الحكومة اليمنية إلى ممارسة نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن، على أن يتم دمج كافة المكونات العسكرية والأمنية، بما فيها التابعة للمجلس الانتقالي، ضمن قوام وزارتي الدفاع والداخلية.

كما اتفق الطرفان على تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، قوامها 24 وزيراً.

وكانت قوات المجلس الانتقالي قد سيطرت في أغسطس الماضي، على مقر الحكومة المؤقت مدينة عدن، إضافة إلى مناطق جنوبية أخرى، بعد معارك اندلعت بين قوات الطرفين، خلفت قتلى وجرحى.

أعلن السفير السعودي باليمن محمد آل جابر أن مراسم التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ستتم الثلاثاء المقبل، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف السفير محمد آل جابر، في حسابه على تويتر الجمعة، أن مراسم توقيع اتفاق الرياض ستجري بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل 5 نوفمبر 2019 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحضور كل من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.