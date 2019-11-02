كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يعلن إحباط محاولة تقدم للمليشيات بضواحي طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الجيش الوطني الليبي، من إحباط محاولة تقدم المليشيات الإرهابية على نقاط تمركز اللواء 73 مشاة في محور كزيرما، والأحياء البرية جنوبي العاصمة طرابلس.

وجاءت التطورات الميدانية الجديدة بعد أيام من نجاح قوة الاقتحام 35 التابعة للواء 73 مشاة بالجيش الليبي، في السيطرة على منطقتي الأحياء البرية وكازيرما بشكل كامل.

وفي سياق متصل، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن القوات الجوية نفذت أكثر من 16 ضربة جوية مباشرة على مواقع المليشيات في عين زارة والمشروع وكوبري الفروسية. وأحرزت قوات الجيش الليبي تقدمات جديدة في محور اليرموك ومنطقة الخلة، ومنطقة الزطارنة جنوب شرقي العاصمة. Advertisements وجاء هذا بعد سلسلة غارات جوية نفذتها قوات الجيش الوطني الليبي في مناطق سيطرة قوات حكومة السراج غير الشرعية، حيث استهدفت الطائرات الحربية محيط وزارة داخلية حكومة الوفاق بطرابلس ومواقع أخرى في طريق المطار المغلق جنوبي العاصمة.