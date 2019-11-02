ديربي العرب.. فلاح يستحضر ديربي “التسونامي” ويرشح الوداد لكسب المباراة – فيديو

أكد مراد فلاح مدرب فريق رجاء بني ملال، واللاعب السابق لنادي الوداد الرياضي، قدرة الفريق الأحمر على الفوز بمباراة الديربي، التي ستجمعه، غدا السبت، بغريمه الرجاء الرياضي، برسم ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال فلاح في تصريحات لـ”اليوم24″: إن “مباراة الديربي تبقى صعبة على الفريقين معا، وأتمنى أن يكون الفوز حليف الوداد، بحكم أنني لعبت سابقا في صفوفه”.

وأضاف مدرب رجاء بني ملال: “أعتقد أن لاعبي الوداد، وبخبرة المباريات الكبيرة، التي اكتسبوها في السنوات الأخيرة، قادرون على حسم المواجهة لصالحهم”.

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وأشار فلاح إلى أن قوة الفريق الأحمر تكمن في خطه الأمامي بوجود أيوب الكعبي، والحداد، وبديع أووك، مشددا على تأثير غياب الناهيري عن الجهة اليسرى للفريق.

وعن الديربي، الذي خاضه، وبقي راسخا في ذهنه، قال اللاعب السابق للوداد: “بطبيعة الحال هو الديربي، الذي منحنا لقب البطولة عام 2006، بفضل هدف التعادل، الذي أحرزه هشام اللويسي في شباك الرجاء”.