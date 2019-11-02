جريمة مروعة.. شاب يعـذّب أمه حتى الموت ويخلع عينها بمساعدة زوجته

شهدت الإمارات العربية المتحدة جريمة مروعة، بعد أن أقدم شاب من جنسية آسيوية على تعـذيب والدته بالضـرب والحرق بمساعدة زوجته حتى فارقت الحياة.

وجاء في التفاصيل وفقاً لـ”البيان”، أن شاباً يبلغ من العمر 29 عاماً استعان بزوجته التي تبلغ من العمر 28 عاماً في تعـذيب والدته ما أدى إلى إصـابتها بنزيف بالعضلات وتجمع دمـوي على سطح الرحم، وحروق من الدرجة الأولى، وخلع كامل للعدسة البصرية بالعين اليمنى وجزء من العين اليسرى، وكسور متعددة في الضلوع.

من جانبها، أوضحت شاهدة عيان أنها تفاجأت بامرأة مسنة في حالة يرثى لها بإحدى غرف نشر الملابس داخل شقة جارتها زوجة الابن “المتهمة الثانية”، التي حضرت إليها وطلبت منها الاعتناء بطفلتها الصغيرة.

وعليه أصدرت المحكمة الجنائية قبل أمس (الخميس)، حكماً بالسجن 10 سنوات على الابن الذي يعمل موظفاً، وزوجته بعد إدانتهما بارتكاب الجريمة.