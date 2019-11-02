اعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، دخول عربة ‏‏(البولورايز) او مايسمى شعبيا بـ"تك تك" الى ساحة ‏التحرير حيث مركز الاعتصامات الاحتجاجية وسط ‏بغداد. ‏ وأوضح مصدر امني، لـ الخليج 365، إن مديرية الدفاع المدني زجت هذه العجلات الصغيرة ‏لانعاش واسعاف المتظاهرين في ساحة التحرير. Advertisements



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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تك تك الدفاع المدني في ساحة التحرير ‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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