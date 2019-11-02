ترامب: هدنة وقف إطلاق النار في شمال سوريا تسير بشكل جيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن وقف إطلاق النار متماسك بشكل جيد جدا في شمال شرق سوريا.

وأضاف ترامب، في حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض، أن الأمور تجري بشكل جيد هناك وأن الهدنة الموقعة بين تركيا وأمريكا بشأن الشمال السوري لا تزال فعالة.





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وبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عملية عسكرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على الأراضي السورية، تسببت في أزمة إنسانية جديدة بسوريا مع نزوح نحو 300 ألف مدني، إلى جانب مئات القتلى والجرحى أغلبهم من المدنيين.

وبعد ما يزيد على أسبوع من العدوان التركي على الأراضي السورية، توصلت واشنطن وأنقرة، الخميس، إلى قرار وقف إطلاق نار مؤقت في شمالي سوريا وإيقاف العملية العسكرية التركية لمدة 120 ساعة لضمان انسحاب آمن لوحدات الشعب الكردية.





وقوبل الهجوم التركي بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، كما أوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.