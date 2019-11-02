الأمم المتحدة تشترك مع تركيا بشأن إعادة توطين اللاجئين السوريين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول

قالت مفوضية شؤون اللاجئين الأممية اليوم الجمعة، إنها ستشارك تركيا بشأن خطتها لإعادة ما يصل إلى مليوني لاجئ سوري على طول الحدود الشمالية للبلد الذي مزقته الحرب.

وجاء هذا الخبر بعد اجتماع مغلق بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة للصحفيين في نيويورك "الرئيس أردوغان قدم للأمين العام خطة تركية للمناطق الاستيطانية الجديدة لعودة اللاجئين السوريين."

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وأضاف حق أن جوتيريش ، أبلغ أردوغان بأن المفوضية ستشكل على الفور فريقًا لدراسة الاقتراح والمشاركة في مناقشات مع السلطات التركية ، وفقًا لولايتها".

وقال المتحدث إن الأمين العام "شدد أيضًا على المبادئ الأساسية المتعلقة بالعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين".