شكرا لقرائتكم ترمب: وقف إطلاق النار في سوريا متماسك بشكل جيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إن وقف إطلاق النار في سوريا متماسك بشكل جيد جداً.

وقال أيضا ترمب للصحفيين في البيت الأبيض، إن علاقته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طيبة.

وكانت القوات التركية، بدأت الجمعة تسيير دوريات مشتركة مع القوات الروسية شمال شرقي سوريا، في إطار اتفاق أدى إلى انسحاب المقاتلين الأكراد من الأراضي الواقعة على طول الحدود.

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وبموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي، فلاديمير بوتين، في 22 تشرين الأول/أكتوبر في سوتشي بروسيا عقب العملية العسكرية التركية في سوريا، أعطي المقاتلون الأكراد حتى الثلاثاء للانسحاب من الأراضي الواقعة على طول الحدود.

وتغطي الدوريات قسمين، بعمق 10 كيلومترات، أو 6 أميال. وتسيطر القوات التركية ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها الآن على بلدات تل أبيض ورأس العين والقرى المجاورة. وتستثني الصفقة مدينة القامشلي.

ويلزم اتفاقان لوقف إطلاق النار، توسطت فيهما الولايات المتحدة وروسيا، انسحاب المقاتلين الأكراد لمسافة 30 كيلومتراً أو حوالي 19 ميلاً من الحدود.