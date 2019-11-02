الجيش المالي: مقتل 15 جنديا في هجوم مسلح في إنديليمان بشمال البلاد

أعلن ​الجيش المالي​ عن "مقتل 15 جنديا ماليا في هجوم إرهابي استهدف موقعا عسكريا في إنديليمان بشمال البلاد"، مشيراً إلى أن "إرسال تعزيزات إلى المنطقة المستهدفة".

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