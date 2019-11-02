أعلن منسق شؤون محاربة الإرهاب في ​الخارجية الأميركية​، نثان سيلز عن "متابعة التغييرات في قيادة تنظيم "داعش" الارهابي بعد مقتل ​أبو بكر البغدادي​، وتعمل على معرفة دور القائد الجديد للتنظيم ومن أين جاء"، مشيراً إلى أنه "كلما كان هناك تغيير في قيادة التنظيم الإرهابي، نريد أن نتأكد من أن لدينا آخر المعلومات التي نحتاجها للتصدي للخطر".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في الخارجية الأميركية: نتابع التغييرات في قيادة "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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