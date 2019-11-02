قرقاش: تحالف الحزم عمق استراتيجي عربي ضروري في ظروف اقليمية حساسة

اعتبر وزير ​الدولة​ للشؤون الخارجية الاماراتية ​أنور قرقاش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "تحالف الحزم بقيادة ​السعودية​ الشقيقة أثبت حضوره العسكري والسياسي وحافظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقة، ومراسم توقيع اتفاق ​الرياض​ بجهود سعودية استثنائية دليل على حيوية التحالف وقدراته وأهميته"، مشيراً إلى أن "تحالف الحزم عمق استراتيجي عربي ضروري في ظروف اقليمية حساسة".

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