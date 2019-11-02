أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن "وقف إطلاق النار في سوريا متماسك بشكل جيد"، مشيراً إلى أن "العلاقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طيبة".
وكانت القوات التركية، بدأت الجمعة تسيير دوريات مشتركة مع القوات الروسية شمال شرقي سوريا، في إطار اتفاق أدى إلى انسحاب المقاتلين الأكراد من الأراضي الواقعة على طول الحدود.
وبموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي، فلاديمير بوتين، في 22 تشرين الأول في سوتشي بروسيا عقب العملية العسكرية التركية في سوريا، أعطي المقاتلون الأكراد حتى الثلاثاء للانسحاب من الأراضي الواقعة على طول الحدود.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: وقف إطلاق النار في سوريا متماسك بشكل جيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.