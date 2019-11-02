ترامب: وقف إطلاق النار في سوريا متماسك بشكل جيد

أكد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أن "وقف ​إطلاق النار​ في ​سوريا​ متماسك بشكل جيد"، مشيراً إلى أن "العلاقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طيبة".

وكانت القوات التركية، بدأت الجمعة تسيير دوريات مشتركة مع القوات الروسية شمال شرقي سوريا، في إطار اتفاق أدى إلى انسحاب المقاتلين الأكراد من الأراضي الواقعة على طول الحدود.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي، فلاديمير بوتين، في 22 تشرين الأول في سوتشي بروسيا عقب العملية العسكرية التركية في سوريا، أعطي المقاتلون الأكراد حتى الثلاثاء للانسحاب من الأراضي الواقعة على طول الحدود.