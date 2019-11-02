مسيرة راجلة من المناطق الشعبية جابت شوارع طرابلس

جابت مسيرة راجلة شوارع طرابلس انطلاقا من المناطق الشعبية وبخاصة من ​باب التبانة​ و​الزاهرية​ والسويقة والجسرين. ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية وفي ختام الجولة، انضموا إلى المتظاهرين في ​ساحة النور​.

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