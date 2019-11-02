مسيرة راجلة من المناطق الشعبية جابت شوارع طرابلس

جابت مسيرة راجلة شوارع طرابلس انطلاقا من المناطق الشعبية وبخاصة من باب التبانة والزاهرية والسويقة والجسرين.
ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية وفي ختام الجولة، انضموا إلى المتظاهرين في ساحة النور.
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