أشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​حسن مراد​، في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى اننا "كنا وما زلنا نؤمن بالحوار مدخلا لتحصين مناعة الوطن، لقناعتنا أن الحوار يذلل العقبات ويلغي المسافات ويقرب الأفكار، ومن هذا المنطلق كانت يدنا ممدودة للتلاقي على مصلحة الوطن، وسنبقى دعاة حوار ومحبة رغم عدم تقبل من نسعى للتلاقي معهم لتنظيم الخلافات مع الحق بالإختلاف".

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كانت هذه تفاصيل خبر حسن مراد: سنبقى دعاة حوار لتنظيم الخلافات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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