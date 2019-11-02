الفرزلي: نصرالله تعاطى مع استقالة الحريري بواقعية ووضع مصلحة البلد في الأولوية

أكد نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ان "موضوع استقالة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري يحتاج الى نقاش طويل وزيارتي له كانت مناسبة للحديث حول اسباب الاستقالة"، مشددا على انه "لا يمكن تجاوز حقيقة مطالب الناس المحقة وان هناك اسباب جدية دفعت الناس للتحرك".
وفي حديث تلفزيوني رأى الفرزلي ان "الحريري كان يعتبر ان الامور تتفاقم وخصوصا المشهد في طرابلس الى جانب ما كان يمكن ان يحدث على جسر الرينغ من تدهور للاوضاع، وكل هذه الامور مجتمعة الى جانب العلاقات غير السوية ضمن ابناء النخبة الحاكمة ادت الى هذه الاستقالة"، مشيرا الى ان "الحريري اكد لي ان التدخلات الخارجية لم تتوقف يوما".
وراى الفرزلي ان "الحريري بعد سنتين على الحادث الذي حصل معه في السعودية يتعرض لضغوطات من قبل افرقاء في الداخل لقلب الطاولة على التسوية الرئاسية"، مؤكدا ان " خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم هو من ارقى ما يكون وقد تعاطى مع موضوع الاستقالة بواقعية واضعا مصلحة البلد العليا في الاولوية".
ولفت الى انه "من الطبيعي ان يتفاجأ رئيس ميشال عون بالاستقالة كون الحريري لم يعلمه بها وهذا خطأ في الشكل وقد يكون له مبررات"، معتبرا ان "رسالة الرئيس عون بالامس حاكت كل مطالب الاصلاح التي تجول في باطن كل مواطن لبناني".
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