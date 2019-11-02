مجهولان طعنا مسؤول حزب البعث في حبوش وحالته حرجة

افادت معلومات صحافية بأن "مجهولين يستقلان دراجة نارية في حبوش اقدما مساء اليوم على طعن ( م . ه )مسؤول ​حزب البعث​ في بلدة حبوش ولاذا بالفرار، وقد تم نقله الى احد ​مستشفيات​ ​النبطية​ وحالته حرجة.

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