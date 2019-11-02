شكرا لقرائتكم خبر عن وشهد شاهد من أهلها.. أكاديمية تركية تكشف انتهاكات أردوغان ضد الأكراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو لأكاديمية تركية تكشف فيه حجم الانتهاكات التى يمارسها نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد الأكراد فى أنقرة.

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وقال حساب المعارضة التركية على "تويتر"، والذى يحمل اسم "شؤون تركية" :"شهد شاهد من أهلها، كي تعرفوا ما يتعرض له اكراد تركيا شاهدوا كلمة الاكاديمية التركية في جامعة جورج واشنطن Gönül Tol في جلسة نظمت أمس ".

وتابعت المعارضة التركية: كلمة الأكاذيمية التركية تفضح جرائم أردوغان في حق الاكراد داخل تركيا واضطهادهم بحجة الحرب علي الإرهاب، فهو إهداء لكل ساقط يؤيد ما يفعله أردوغان في حق الأكراد.