بسبب اعتذار الشيلي .. إسبانيا تنظم “كوب 25”

اقترحت الحكومة الإسبانية المنتهية ولايتها نهاية الأسبوع الجاري، استضافة الدورة 25 للمؤتمر متعدد الأطراف للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “كوب 25” بدلا من الشيلي التي تخلت عن تنظيم هذا الحدث الدولي بسبب الأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد .

وقال بيان لرئاسة الحكومة الإسبانية “المونكلوا” إن بيدرو سانشيز رئيس الحكومة أخبر سيباستيان بنييرا رئيس الشيلي عقب إعلان هذا الأخير عن إلغاء احتضان سانتياغو للدورة 25 للمؤتمر متعدد الأطراف “كوب 25 ” برغبة إسبانيا في احتضان هذا الحدث الدولي.

وأكد نفس المصدر أن إسبانيا تعتبر أن العمل متعدد الأطراف من أجل المناخ يشكل أولوية قصوى في جدول أعمال منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، وهو الأمر الذي يفرض التزاما أكبر من الجميع مشيرا إلى أن سانشيز قدم هذا الاقتراح ” بالنظر إلى ضيق الوقت المتاح وأهمية ضمان عقد مؤتمر الأطراف بشكل طبيعي” بعد عشرة أشهر من الإعداد .

وأعلنت الشيلي التي كانت قد تطوعت لاستضافة الدورة 25 لمؤتمر الأطراف بعد انسحاب البرازيل قرارها عدم تنظيم هذا الحدث الدولي الكبير، والذي كان من المقرر عقده في الفترة ما بين 2 و 13 دجنبر في سانتياغو.