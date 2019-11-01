اصطدم مع حارس مرمى فريقه.. شفيق يغادر مباراة باريس سان جيرمان مغمى عليه

خرج الدولي المغربي فؤاد شفيق لاعب فريق ديجون الفرنسي، مغمى عليه، من المباراة التي تجمع فريقه بضيفه باريس سان جيرمان في هذه الأثناء، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الفرنسي.

واصطدم شفيق بزميله حارس المرمى غوميز، قبل أن يقدم ستيفان جوبار مدرب الفريق على تغييره، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى إحدى المصحات لتلقي العلاجات الضرورية.

وأقحم مدرب ديجون محل شفيق، مواطنه حمزة منديل في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول للمباراة، التي يحتضنها ملعب “غاستون جيرار” بمدينة ديجون.

وانتهت الجولة الأولى من المباراة، بالتعادل الإيجايي هدف في كل شبكة، حيث تقدم باريس سان جيرمان بالهدف الأول، الذي أحرزه النجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد مرور 19 دقيقة على ضربة البداية، مستغلا تمريرة حاسمة من الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، قبل أن يعدل منير الشويعر لديجون في الدقيقة السادسة من الوقت البديل.

ويحتل ديجون، المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 9 نقاط، بينما يتصدر النادي الباريسي الترتيب بمجموع 27 نقطة.