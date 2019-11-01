“لبؤات الأطلس” يواجهن جيبوتي وديا

يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، تجمعا إعداديا خلال الفترة مابين 7 و11 نونبر الجاري، وذلك استعدادا للاستحقاقات القادمة.

وتخلل هذا المعسكر الذي سيقام بالمعهد الملكي مولاي رشيد، مباراة ودية تجريها العناصر الوطنية ضد منتخب جيبوتي في العاشر مم الشهر الحالي.

ووجهت لمياء بومهدي، مدرب المنتخب الوطني النسوي، الدعوة إلى 24 لاعبة للدخول في هذا التجمع الإعدادي.

وفي ما يلي لائحة الأسماء التي استدعتها بومهدي:

شيماء الشاوني، وإيمان فكري، وأميمة العمراني، ثم جيهان بارشي، وصوفية بوفتيني، وزينب الرضواني، ونسيمة جواد، ومينة البطاش، ثم سلمى ستيتن، ثم زينب عراري، وسماح خرواش، وأميمة طيار، وسكينة وهبي، وزينب الردواني، وسلمى تمار، وخولة كنية، وأميمة هدية، ثم هاجر الرقاص، وإكرام بنجدي، وهاجر جبيلو، بالإضافة لهاجر بلقاسمي، وسناء المسودي، وفاطمة تكناوت، ونهيلة بوعطلين.