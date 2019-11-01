“جامعة لقجع” تنزل مطرقة العقوبات على 7 فرق

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، غرامات مالية في حق أندية البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني، بالإضافة إلى توقيف مجموعة من اللاعبين.

وتم تغريم الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 70 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، ناهيك عن اقتحام أحد مناصريه أرضية الملعب، خلال اللقاء الذي جمع الفريق الدكالي بشباب أطلس خنيفرة، برسم ربع نهائي كأس العرش.

وغرمت لجنة التأديب فريق اتحاد طنجة 40 ألف درهما، مع توقيف لاعبه محمد أمين ساديل لثلاث مباريات واحدة منها موقوفة التنفيذ مع تغريمه 3000 درهما، بينما غرمت حسنية أگادير 20 ألف درهما، بالإضافة إلى 2000 درهما لجمع لاعبيه أربع إنذارات، في المباراة التي جمعت الاتحاد بالحسنية في كأس العرش.

ولحساب المسابقة ذاتها، تم تغريم الاتحاد البيضاوي مبلغ 1500 درهما، لحصول لاعبيه على 6 إنذارات في مباراته أمام اتحاد الخميسات، الذي أوقفت اللجنة لاعبه زكرياء عميمي لمباراة واحدة، بعد نيله البطاقة الحمراء.

وتم تغريم الجيش الملكي مبلغ 50 ألف درهما، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية في مباراة العساكر أمام مضيفهم الفتح الرباطي، الذي بالإضافة لتغريمه 2000 درهما، تم توقيف لاعبيه محمد السعيدي لمباراتين، وسعد آيت الخرصة لمباراة واحدة.

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كما غرمت اللجنة مولودية وجدة مبلغ 20 ألف درهما، وتوقيف لاعبه عبد ﷲ خفيفي لثلاث مباريات واحدة منها موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 3000 درهما، بالإضافة لتوقيف زميله لامين دياكيتي لمباراة واحدة بعد طرده في مباراة المولودية واتحاد طنجة.

وأصدرت لجنة التأديب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهما، في حق رجاء بني ملال لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، وللسبب نفسه، تم فرض الغرامة ذاتها على الوداد الرياضي.

وتم تغريم الكوكب المراكشي مبلغ 1500 درهما، وتوقيف لاعبه عبد ﷲ لبيض لثلاث مباريات واحدة منها موقوفة التنفيذ، ناهيك عن تغريمه مبلغ 2250 درهما، بعد طرده في مباراة فريقه أمام النادي السالمي، الذي تم تم توقيف لاعبه حمزة بويحكنت للمدة نفسها، وإصدار في حقه الغرامة ذاتها، بعد تعرضه للطرد.

وأوقفت اللجنة عبد الرحيم أبرقيل، لاعب أولمبيك الدشيرة مباراة واحدة، بعد طرده في مباراة فريقه أمام شباب بنجرير، هذا الأخير تم تغريمه 1500 درهما، لحصول لاعبيه على 4 إنذارات، كما أصدرت لجنة التأديب عقوبة الإيقاف لأربع مباريات في حق أولاد عبد الواحد رشدي لاعب فريق اتحاد سيدي قاسم، بسبب شتمه حكم مباراة فريقه مع الراك.