حقق فوزه الثاني في البطولة.. نهضة الزمامرة يهزم السريع بثنائية ويرتقي للمركز الرابع

تغلب فريق نهضة الزمامرة اليوم الجمعة، على ضيفه سريع واد زم بهدفين دون رد، لحساب مباريات الجولة السادسة من البطولة الاحترافية.

ولم يمهل صاحب الأرض الضيوف أكثر من 15 دقيقة، ليفتتح حصة التسجيل بواسطة اللاعب عبدو جاميلو أتشباو، منهيا الشوط الأول من المباراة التي احتنضها ملعب أحمد شكري، بتقدم فريقه بهدف دون رد.

وعزز الصاعد حديثا للقسم الوطني الأول، من تقدمه في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 76 عن طريق ابراهيم البحري، قبل أن يعلن حكم اللقاء عبد العزيز لمسلك عن نهايته بفوز نهضة الزمامرة بثنائية نظيفة.

ومنح هذا الفوز، وهو الثاني للنهضة في بطولة هذا الموسم، منح الفريق ثلاث نقاط ثمينة جعلته يرتقي للمركز الرابع برصيد 7 نقاط، بينما ظل سريع واد زم في مركزه الرابع عشر بمجموع 4 نقاط.