إصابات بينها حرجة وخطيرة خلال شجار في طرعان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة، مساء اليوم الجمعة، في شجار عنيف وقع في بلدة طرعان، شهد إطلاق النار وحرق محال تجارية واستخدمت فيه المفرقعات والألعاب النارية.

وعلم أن شجارًا عنيفًا وقع بين عائلتين في طرعان، ما أسفر عن إصابة حرجة وأخرى خطيرة، وثالثة طفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى "بوريا" في طبرية.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان صدر عنها أنها أرسلت تعزيزات شرطية إلى طرعان، وشددت على أنها فرقت المتجمهرين المشتركين في الشجار.

وأضافت أن الشجار شهد إطلاق أعيرة نارية في الهواء واستخدام المفرقعات والألعاب النارية، وتراشق بالحجارة وحرق للممتلكات.

وكانت الشرطة قد اعتقلت 19 شخصا، يوم الأحد الماضي، عقب شجار عائلي اندلع في قرية طرعان، شهد كذلك استخدام المفرقعات، كما تم إطلاق الرصاص الحي وإضرام النار ببعض الممتلكات.

وتشهد طرعان بين الحين والآخر، منذ انتخابات المجلس المحلي في العام الماضي، شجارات وتوترات بين مجموعات من الشبان على خلفية عائلية، أسفرت عن وقوع إصابات وخسائر مالية وأضرار بالممتلكات.

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إصابة خطيرة في بسمة طبعون وأخرى طفيفة في البعنة

وتواصلت أحداث العنف المستشرية في البلدات والمدن العربية، حيث أصيب شخص في الثلاثينات من عمره، مساء الجمعة، بجروح خطيرة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في قرية بسمة طبعون.

وذكرت الطواقم الطبية أنها قدمت الإسعافات الأولية للمصاب، ووصفت إصابته بـ"الخطيرة". وأضافت أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، لاستكمال العلاج.

كما أصيب شاب في العشرينيات من عمره، مساء الجمعة، من قرية البعنة بمنطقة الشاغور، بجريمة إطلاق نار وقعت عند مدخل القرية.

يأتي ذلك وسط استمرار الحراك الشعبي رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة، ضمن سلسلة من الفعاليات التي أقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، خلال الأسابيع الماضية.

هذا، وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 2019 الجاري ولغاية اليوم إلى 79 عربيًا بينهم 11 امرأة.